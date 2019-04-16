Собор Паризької Богоматері необхідно відновити за п’ять років.

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телезвернення до французів заявив, що хоче, щоб Собор Паризької Богоматері відновили через п’ять років.

– Я хочу, щоб наш собор був відновлений за п’ять років, – сказав він.

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Макрон пообіцяв, що після реставрації собор буде “ще більш красивим, ніж раніше”.

Нагадаємо, пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідовано. Вона почалася ввечері 15 квітня і тривала більше 12 годин.

Головний архітектор Кельнського собору Петер Фюссен заявив, що на відновлення згорілої частини собору можуть піти десятиліття.