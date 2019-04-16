Для відновлення Собору Паризької Богоматері після пожежі знадобляться десятки років.

Головний архітектор Кельнського собору Петер Фюссен заявив, що на відновлення згорілої частини Собору Паризької Богоматері можуть піти десятиліття.

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– Ймовірно знадобляться роки або навіть десятиліття, поки останні руйнування, які заподіяла ця моторошна пожежа, не будуть повністю відновлені, – сказав він.

Нагадаємо, пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідовано. Вона почалася ввечері 15 квітня і тривала більше 12 годин.

Гроші на відновлення святині виділив столичний регіон Іль-де-Франс – €10 млн. Родина французьких мільярдерів Піно, яка володіє знаменитим аукціонним домом Christie’s і брендами модного одягу Gucci та Yves Saint Laurent готова дати €100 млн.

Найбільшу поки суму дає родина Арно – €200 млн.