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На відновлення Собору Паризької Богоматері можуть піти десятиліття

Для відновлення Собору Паризької Богоматері після пожежі знадобляться десятки років.

На відновлення Собору Паризької Богоматері можуть піти десятиліття

Головний архітектор Кельнського собору Петер Фюссен заявив, що на відновлення згорілої частини Собору Паризької Богоматері можуть піти десятиліття.

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– Ймовірно знадобляться роки або навіть десятиліття, поки останні руйнування, які заподіяла ця моторошна пожежа, не будуть повністю відновлені, – сказав він.

Нагадаємо, пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідовано. Вона почалася ввечері 15 квітня і тривала більше 12 годин.

Гроші на відновлення святині виділив столичний регіон Іль-де-Франс – €10 млн. Родина французьких мільярдерів Піно, яка володіє знаменитим аукціонним домом Christie’s і брендами модного одягу Gucci та Yves Saint Laurent готова дати €100 млн.

Найбільшу поки суму дає родина Арно – €200 млн.

Джерело: AP

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