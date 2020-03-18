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У Мілані українка продавала медичні маски на вулиці і отримала штраф

15 березня в Мілані оштрафували 53-річну українку за незаконний продаж медичних масок на вулиці.

Поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя про те, що на вулиці жінка протягом декількох днів продає маски біля супермаркету.

Коли поліцейські прибули на місце жінка спробувала втекти, сховавши маски під курткою.

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Вона зізналася, що продавала маски і отримала штраф за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях і невиконання указу уряду залишатися вдома.

Сума штрафу не вказана.

Нагадаємо, через різкий спалах коронавірусу в Італії з 10 березня на всій території країни діє карантин.

Громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися у разі надзвичайних ситуацій в сім’ї.

Джерело: Milano Today

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