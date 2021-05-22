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Софія Зінов'єва |

Усі країни НАТО готові допомогти Україні підтримувати безпеку – заступник генсеку

Усі країни НАТО готові допомогти Україні підтримувати безпеку – заступник генсеку

Країни НАТО готові допомогти Україні підтримувати власну територіальну безпеку.

Про це розповіла заступник генсеку північноатлантичного Альянсу Байба Браже.

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За її словами, наразі Альянс дуже об’єднаний у позиції щодо України.

– Відданість спільному стримуванню та обороні для допомоги Україні й партнерам величезна. Приємно бачити, наскільки об’єднаний Альянс з цього приводу, – розповіла Браже.

Також заступник додала, що з початку російської агресії у 2014 році країни НАТО багато чого навчилися і більше об’єдналися.

За словами Браже, нинішнє завдання Альянсу – підготуватися до майбутнього, тобто задуматись над тим, як штучний інтелект може впливати на військову та розвідувальні складові.

Україна та НАТО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна прагне посилити безпеку на Чорному морі на тлі нових провокацій.

За словами Шмигаля, цей регіон є важливим для всього євроатлантичного простору, тому Україна докладає усіх зусиль для поглиблення взаємодії з НАТО. 

Фото: Depositphotos

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