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Дмитро Кудрявцев |

Арешт Протасевича: в МЗС Білорусі закликали не політизувати ситуацію

Ryanair

Міністерство закордонних справ Білорусі закликало країни Європейського Союзу дочекатися висновку експертів, перш ніж робити висновки.

Таку думку висловив прес-секретар МЗС Анатолій Глаз.

За його словами, подію необхідно розглядати з точки зору убезпечення пасажирів авіалайнера.

– Звичайно, суто по-людськи сумно, що пасажири зіткнулися з певними незручностями. Однак правила авіабезпеки – абсолютний пріоритет. Скрізь і для всіх, – заявив Глаз.

У МЗС вважають, що ЄС нібито спеціально політизує ситуацію, відмовляючись розбиратися в тому, що сталося.

Прес-секретар зовнішньополітичного відомства запросив в Білорусь міжнародних експертів, яким Мінськ готовий надати всі необхідні матеріали для перевірки.

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Загроза збити авіалайнер Ryanair

Напередодні член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко повідомив про загрозу з боку диспетчера аеропорту Мінськ-2 знищити цивільний авіалайнер в разі спроби покинути повітряний простір Білорусі.

Для цього в повітря було піднято військовий винищувач Міг-29.

На думку білоруського опозиціонера, такі дії є актом державного тероризму з боку режиму Лукашенка.

Джерело: прес-служба МЗС Білорусі

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