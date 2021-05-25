Влада Білорусі у спробах придушити свободу слова перетнула чергову червону лінію і такі дії не можуть залишатися без відповіді. Так прокоментував рішення Кабміну щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю секретар РНБО України Олексій Данілов.

— Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову червону лінію, і такі дії не можуть залишитися без відповіді. Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко, – написав Данілов у Facebook.

Він підкреслив, що Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації у Білорусі і солідаризується з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

— Авантюристичні рішення, які ухвалюються в умовах одноосібної диктатури, як показує авіаційна історія, призводить до масових людських жертв, як це було у ситуації з катастрофою рейсу МН-17, збиттям українського Boeing 737 під Тегераном тощо. Ці дії сповна можна назвати проявом державного тероризму, – зауважив він.

Також Данілов додав, що рішення піднятти у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair у Мінську бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил могло призвести до авіаційної катастрофи.

— У ситуації війни, в якій перебуває наша країна, рішення керівництва держави обумовлені інтересами національної безпеки, саме тому Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Білорусі.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня.

На позачерговому засіданні Кабінет міністрів доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП Украерорух вжити для цього необхідних заходів.

Детальніше про припинення авіасполучення України з Білоруссю читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Олексій Данілов