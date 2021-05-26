США не побачили зв’язку Росії з посадкою літака Ryanair у Білорусі та затриманням опозиціонера Романа Протасевича.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Ми не вважаємо, що ситуація склалася саме так, – заявила Джен Псакі у відповідь на запитання журналіста про причетність Росії до цього інциденту.

Водночас у Вашингтоні відреагували на ситуацію. Президент США Джо Байден охарактеризував її як пряме порушення міжнародних норм.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня в аеропорту Мінська примусово посадили літак Ryanair, причина – повідомлення про мінування.

На борту судна перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, його затримали.

Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Протасевича читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The White House