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Людмила Грубник |

США не вважають РФ причетною до ситуації з літаком Ryanair у Білорусі

США не вважають РФ причетною до ситуації з літаком Ryanair у Білорусі

США не побачили зв’язку Росії з посадкою літака Ryanair у Білорусі та затриманням опозиціонера Романа Протасевича.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Ми не вважаємо, що ситуація склалася саме так, – заявила Джен Псакі у відповідь на запитання журналіста про причетність Росії до цього інциденту.

Водночас у Вашингтоні відреагували на ситуацію. Президент США Джо Байден охарактеризував її як пряме порушення міжнародних норм.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня в аеропорту Мінська примусово посадили літак Ryanair, причина – повідомлення про мінування.

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На борту судна перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, його затримали.

Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Протасевича читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The White House

Фото: Dreamstime

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