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Марія Степанюк |

У Білорусі наклав на себе руки 17-річний хлопець, на якого тиснули через мітинги

протести у Білорусі

У Мінську 17-річний Дмитро Стаховський наклав на себе руки. Хлопець був фігурантом кримінальної справи про участь у масових безладах 9-11 серпня 2020 року в Білорусі.

Стаховський залишив передсмертний запис на своїй сторінці у соціальних мережах.

— Причиною став Слідчий комітет. Вже не секрет, що у мене була кримінальна стаття 293 ч.2. Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як самогубство. Але мої сили закінчувалися, – написав він.

Правозахисники повідомили, що Дмитро був сиротою і мешкав у гуртожитку. Згодом співробітники гуртожитку вказали на нього як на учасника протестів. Хлопця допитали у цій справі 25 травня.

Друг Дмитра Стаховського розповів, що він був адміністратором у грі Clash of Clans і орендував квартиру.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зазначила, що режим продовжує вбивати людей.

— Режим продовжує вбивати людей. Без розбору: і протестувальників на вулицях, і гордих в’язнів совісті, і таких, як Діма, який ще нещодавно будував плани на майбутнє і не хотів помирати. Ми вже не можемо врятувати Діму. Але ми маємо врятувати 9 млн білорусів, ми маємо врятувати себе як націю, – написала вона у Telegram.

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Тихановська анонсувала нові протести

Член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова сказала, що режим самопроголошеного президента Лукашенка на межі повної ізоляції, а Тихановська зазначила, що дії його влади призвели до того, що Білорусь перетворилась на чорну пляму на карті світу.

Тихановська закликала діяти відкрито та зупинити раз і назавжди терор.

Джерело: Світлана Тихановська

Фото: Depositphotos

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