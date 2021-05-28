Представники влади Ірану вдалися до переслідування та залякування родичів загиблих під час авіакатастрофи літака МАУ, який збили 8 січня 2020 року неподалік Тегерана.

За інформацією правозахисників організації Human Rights Watch (HRW), вони розмовляли з 31 родичем жертв падіння судна та людьми, які знають, як іранська влада ставилася до членів родин загиблих.

Згідно зі свідченнями опитаних, іранські служби безпеки вдавалися до затримань, допитів та залякувань.

Так, 16 осіб повідомили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ, а також стежили за тим, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи.

В окремих випадках вони затримували або допитували людей протягом кількох годин.

Авіакатастрофа МАУ

Літак авіакомпанії МАУ, що прямував за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року.

На борту перебували громадяни шести країн. Усі 176 людей, які були у літаку, загинули, з-поміж них – 11 українців.

Детальніше про авіакатастрофу МАУ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Human Rights Watch