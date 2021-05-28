США розслідують ймовірне втручання українських чиновників у вибори президента – NYT

Намагання деяких українських політиків втрутитися у президентські вибори США розслідує прокуратура Нью-Йорка.

Прізвищ усіх підозрюваних слідство не розголошує, однак у центрі розслідування опинився народний депутат України Андрій Деркач.

Його та, очевидно, його колег американська прокуратура підозрює у “поширенні відомостей” про корупційні скандали, пов’язані з 46-м президентом США Джо Байденом та його сином Гантером.

Для цього чиновники, за даними слідства, співпрацювали з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Влітку минулого року на прес-конференції нардеп Деркач заявив, що родина Байденів причетна до корупційних схем в українській компанії Burisma.

Як докази він оприлюднив плівки, де чутно розмову між особами, чиї голоси дуже нагадують Джо Байдена і Петра Порошенка, який на момент запису був президентом України.

Байдени та компанія Burisma: що відомо

Burisma вважається однією з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні.

Усі ліцензії на розробку родовищ газу було видано за часів Януковича. Власником Burisma є Микола Злочевський, який і очолював Міністерство екології в уряді Азарова.

До квітня 2019 року до складу ради директорів Burismа входив син кандидата у президенти США, а на той час – віце-президента США Джо Байдена – Гантер Байден.

Журналістські розслідування виявили, що Гантер Байден отримував в Burisma до $50 тис. щомісяця.

Довгий час компанію Burisma підозрювали та відкрито звинувачували у відмиванні коштів та розкраданні українських держресурсів, а Миколу Злочевського навіть оголошували у розшук.

Незважаючи на те, що Лондонський суд довів факт незаконного збагачення акціонерів Burisma, в Україні розслідування цієї справи було припинено.

Нагадаємо, попередній президент США Дональд Трамп закликав притягти до відповідальності Джо Байдена та його сина через корупційний скандал в Україні ще в жовтні минулого року.