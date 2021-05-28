Це підірве євроінтеграцію: Щерський про Північний потік-2

Рішення адміністрації 46-го президента США Джо Байдена не вводити санкції щодо трубопроводу Північний потік-2 є абсолютно помилковим. Адже наслідки реалізації проекту погано вплинуть на майбутнє Європи.
Про це заявив глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі польського радіо.
– На мою думку, це рішення засноване на помилковій оцінці реальності. Адже Північний потік-2 — це газова бомба, закладена під фундамент європейської інтеграції, – наголосив Щерський.
За його словами, цей проект дійсно підірве або може підірвати весь Євросоюз.
На думку глави Бюро, сумарний обсяг газу, який піде в Європу по газопроводу, створить залежність Німеччини від російських поставок.
Тому це означатиме політичний вплив РФ на зовнішню політику і економіку ЄС.
Санкції проти Північного потоку-2
Днями адміністрація США ввела і одразу припинила дію санкцій проти оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга.
Вашингтон пояснив, що відмова від санкцій нібито відповідає національним інтересам Америки.
Однак напередодні адміністрація Байдена називала Північний потік-2 поганою ідеєю і прикладом шкідливого впливу Росії.
Джерело: Polskie Radio