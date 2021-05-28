Це підірве євроінтеграцію: Щерський про Північний потік-2

Рішення адміністрації 46-го президента США Джо Байдена не вводити санкції щодо трубопроводу Північний потік-2 є абсолютно помилковим. Адже наслідки реалізації проекту погано вплинуть на майбутнє Європи.

Про це заявив глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі польського радіо.

– На мою думку, це рішення засноване на помилковій оцінці реальності. Адже Північний потік-2 — це газова бомба, закладена під фундамент європейської інтеграції, – наголосив Щерський.

За його словами, цей проект дійсно підірве або може підірвати весь Євросоюз.

На думку глави Бюро, сумарний обсяг газу, який піде в Європу по газопроводу, створить залежність Німеччини від російських поставок.

Тому це означатиме політичний вплив РФ на зовнішню політику і економіку ЄС.

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Санкції проти Північного потоку-2

Днями адміністрація США ввела і одразу припинила дію санкцій проти оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга.

Вашингтон пояснив, що відмова від санкцій нібито відповідає національним інтересам Америки.

Однак напередодні адміністрація Байдена називала Північний потік-2 поганою ідеєю і прикладом шкідливого впливу Росії.

Джерело: Polskie Radio