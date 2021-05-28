Правоохоронні органи Литви опитали 90% пасажирів рейсу та весь екіпаж літака Ryanair, що виконував рейс із Афін до Вільнюса, і який вимушено посадили в аеропорту Мінська. За словами керівника Бюро кримінальної поліції Литви Роландаса Кішкіса, офіцери також планують провести додатковий огляд літака.

Правоохоронні органи наголошують, що хочуть більш ефективної співпраці з Ryanair під час розслідування інциденту. Кішкіс заявив, що вони співпрацюють з поліцією Ірландії та Греції. Водночас, відомо, що Федеральне бюро розслідувань США теж розпочало власне розслідування.

— У нас є точна інформація від колег з США, що ФБР розпочало своє розслідування щодо рейсу Ryanair, – додав Кішкіс.

Він зазначив, що не може назвати точну причину початку розслідування з боку ФБР, але натякнув, що це може бути пов’язано з тим, що на борту літака перебували громадяни США.

Під час прес-конференції у п’ятницю, 28 травня, заступник генерального прокурора Литви Гінтас Іванаускас заявив, що правоохоронці поки не можуть відповісти на усі питання, оскільки триває збір інформації під час розслідування примусової посадки літака у Білорусі.

Він зазначив, що розслідування відбувається інтенсивно, згідно плану, а генеральна прокуратура співпрацює з польською прокуратурою з метою формування спільної слідчої групи. Також офіційні представники Литви активно співпрацюють з правоохоронцями з інших країн.

— Можна сказати, що літак досі знаходиться в аеропорту Вільнюса, оскільки ще не виконані усі необхідні дії, після яких він зможе вилетіти з Литви, – сказав Іванаускас.

Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування захоплення літака і забороненого поводження з людьми 23 травня. Розслідування за двома статтями Кримінального кодексу про примусове зникнення та захоплення літака проводить Бюро кримінальної поліції Литви.

Захоплення літака Ryanair

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса 23 травня, примусово посадили в аеропорту Мінська. Для цього в небо підняли винищувач МіГ-29.

На борту лайнера був білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Засновника каналу Nexta та його дівчину затримали в аеропорту Мінська.

У відповідь на такі дії Лукашенка Білорусі ЄС заборонив польоти білоруських авіакомпаній через свою територію і рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

25 травня стало відомо, що Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі РБ.

Джерело: LRT