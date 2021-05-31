Лукашенко токсичний, йдіть у відставку: Тихановська звернулася до білоруських чиновників

Білоруські чиновники повинні масово йти у відставку, оскільки самопроголошений президент Білорусі став занадто токсичний для міжнародної спільноти.

Таку думку висловила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

За її словами, після викрадення авіалайнера компанії Ryanair та скандального арешту засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, а також його дівчини Софії Сапеги – для світу стало очевидна неможливість подальшої співпраці з режимом.

– Більше нікуди бігти від майбутнього, час визнати відповідальність. Потрібно вирішити цю кризу та зупинити людину, яка веде нашу країну до прірви. Приєднуйтесь до демократичних сил, за вами зараз спостерігає вся країна, – закликала Тихановська.

Вона також висловила впевненість, що Лукашенко – загроза для всіх чиновників, які перебували з ним поруч в будь-який момент його правління.

Тихановська зазначила, що необдумані дії самопроголошеного президента Білорусі щодня погіршують становище не лише людей з його найближчого оточення, а й тих, хто з тих чи інших причин із ним співпрацює.

Самогубство 17-річного білоруса через тиск силовиків

Кілька днів тому 17-річний житель Мінська Дмитро Стаховський наклав на себе руки через тиск силовиків.

Хлопець залишив передсмертну записку на своїй сторінці в соціальних мережах.

Правозахисники повідомили, що Стаховський був сиротою та жив у гуртожитку, співробітники якого вказали на хлопця як на учасника масових акцій протесту.