Щонайменше двоє загиблих: невідомі розстріляли відвідувачів нічного клубу в Маямі

Троє невідомих розстріляли відвідувачів одного з нічних клубів американського міста Маямі, штат Флорида.
За попередніми даними двоє людей загинули на місці події. Ще близько 25 відвідувачів клубу отримали вогнепальні поранення і їх було доставлено до різних лікарень міста.
Один з постраждалих перебуває у важкому стані.
Як розповіли очевидці, троє людей у масках вийшли з білого позашляховика Nissan Pathfinder та відкрили вогонь з пістолетів.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс повідомив, що правоохоронці намагаються встановити особи нападників.
– Ці холоднокровні вбивці без розбору стріляли в натовп. Кожні вихідні одне і те ж саме. Жителі нашого міста постійно стають мішенню таких атак і це безумовно не випадково. Висловлюю найглибші співчуття сім’ям загиблих, – заявив в свою чергу начальник поліції Маямі Дав Альфредо Рамірес.
Він також попросив громадськість допомогти в затриманні зловмисників.
Крім того, місцевий телеведучий Маркус Лемоніс запропонував $ 100 тисяч за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту винуватців трагедії.
Стрілянина в Колорадо
У березні озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачам магазину в американському місті Колорадо.
Зловмисник убив 10 людей, в тому числі поліцейського.
Протистояння між ним і правоохоронцями тривало кілька годин.