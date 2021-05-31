Щонайменше двоє загиблих: невідомі розстріляли відвідувачів нічного клубу в Маямі

Троє невідомих розстріляли відвідувачів одного з нічних клубів американського міста Маямі, штат Флорида.

За попередніми даними двоє людей загинули на місці події. Ще близько 25 відвідувачів клубу отримали вогнепальні поранення і їх було доставлено до різних лікарень міста.

Один з постраждалих перебуває у важкому стані.

Як розповіли очевидці, троє людей у ​​масках вийшли з білого позашляховика Nissan Pathfinder та відкрили вогонь з пістолетів.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс повідомив, що правоохоронці намагаються встановити особи нападників.

– Ці холоднокровні вбивці без розбору стріляли в натовп. Кожні вихідні одне і те ж саме. Жителі нашого міста постійно стають мішенню таких атак і це безумовно не випадково. Висловлюю найглибші співчуття сім’ям загиблих, – заявив в свою чергу начальник поліції Маямі Дав Альфредо Рамірес.

Він також попросив громадськість допомогти в затриманні зловмисників.

Крім того, місцевий телеведучий Маркус Лемоніс запропонував $ 100 тисяч за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту винуватців трагедії.

Стрілянина в Колорадо

У березні озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачам магазину в американському місті Колорадо.

Зловмисник убив 10 людей, в тому числі поліцейського.

Протистояння між ним і правоохоронцями тривало кілька годин.