Податки та реклама у всіх відео: Google змінив угоду користувача YouTube

Починаючи з вівторка, першого червня, відеохостинг YouTube змінив правила розміщення реклами в роликах і почав стягувати з блогерів податки з монетизації.

Як сказано в офіційній заяві Google, подібні правила діють у США з листопада минулого року, а з сьогоднішнього дня вони поширюються і на увесь інший світ.

Зокрема, відтепер реклама буде з’являтися у відео всіх користувачів, навіть якщо вони не є учасниками партнерської програми.

При цьому для монетизації контенту, як і раніше потрібно досягти певних показників за переглядами та підписниками.

– Вимоги до кандидатів, як і процедура вступу в партнерську програму не змінилися. Стежити за показниками можна на вкладці Монетизація у Творчій студії YouTube, – сказано в заяві прес-служби інтернет-гіганта.

Крім того, виплати блогерам, контент яких вже монетизується, відтепер будуть вважатися роялті, яке згідно з американським законодавством оподатковується зі ставкою до 24%.

Перший фізичний магазин Google

В кінці травня стало відомо про відкриття в Нью-Йорку першого фізичного магазину інтернет-гіганта Google.

Там будуть продаватися смартфони Pixel, системи розумного будинку Nest, фітнес-браслети Fitbi, пристрої Pixelbooks тощо.

Також в магазині можна буде забрати товари, замовлені через інтернет.