Міліцейські кордони, кийки та автозаки. Така тепер картинка вихідного дня в Мінську та інших білоруських містах. Післявиборчі протести тривають в країні вже другий місяць. І Лукашенку ніяк не вдається їх приборкати.

Двоє протестувальників з Вітебська – батько з сином аби врятуватися від поліції, залізли на територію посольства Швеції у Мінську. І попросили політичного притулку.

Нову хвилю народного обурення спричинили репресії влади проти опозиційних політиків.

Одна з небагатьох представниць опозиційної Координаційної ради Марія Колеснікова зникла в Мінську.

А вранці наступного дня провладні ЗМІ повідомили, ніби вона з двома колегами, Іваном Кравцовим та Антоном Родненковим намагалася виїхати в Україну.

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Першими цю версію спростували в українському МВС.А пізніше і Кравцов з Родненковим, яких силовикам вдалося примусово видворити з Білорусі.

У Києві вони розповіли, як все відбувалося насправді. Намагалися розшукати зниклу Марію, але самі опинилися в кайданках і з мішком на голові. Погрожуючи в’язницею, хлопців переконували вивезти Колеснікову за кордон.

Марію посадили в машину за пунктом пропуску, та вона залишати батьківщину категорично відмовилася. Вона розірвала паспорт на маленькі частини та пішла в сторону Білорусі. Тим часом колеги-чоловіки, аби не давати силовикам шансу на другий дубль, рвонули в бік України.

Тепер білоруський КДБ шиє Марії замах на повалення влади. Після затримання Марії, Координаційна рада опозиції залишилася фактично недієздатною.

Її адвоката Знака затримали наступного дня після заяви. Така ж доля спіткала й іншого адвоката Колеснікової – Іллю Салея.

З усієї президії Координаційної ради на волі залишається тільки нобелівський лауреат, знаменита письменниця Світлана Алексієвич.

Загроза арешту нависла цього тижня і над самою Світланою. Аби захистити нобелівську лауреатку від в’язниці, до неї додому прийшли посли держав Євросоюзу.

Бацька, нарешті, визнав, що білоруси могли від нього дещо втомитися. Але віддавати владу він не збирається. Лукашенко заспівав стару пісню про те, що в цій країні все створив він.

Марія Колесникова зникла 7 вересня вранці, коли перебувала біля Національного художнього музею у центрі Мінська. Потім з’ясувалось, що вона арештована і перебуває у СІЗО №1 на Володарського у Мінську.

У Марії Колесникової були синці на тілі. Про це заявила адвокат Колесникової Людмила Козак.

За її словами, через те, що Колесникову силою заштовхували в машину і силою утримували, у неї з’явилися синці.