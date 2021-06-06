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Дмитро Кудрявцев |

Загрожує до 10 років в’язниці: в Чехії затримали чотирьох жителів Закарпаття

Чеська поліція

Чеська поліція провела масштабну спецоперацію із затримання чотирьох українців, які займалися нелегальним працевлаштуванням співвітчизників.

В оперативних заходах, які проводилися в кінці квітня, брали участь близько ста поліцейських і 50 співробітників митниці.

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В результаті було затримано чотирьох жителів Закарпаття у віці від 34 до 43 років. Вони є членами однієї сім’ї і допомагали жителям України знайти роботу на території Чехії, за що утримували відсоток від заробітної плати.

За даними поліції, фірми, через які працевлаштовували українців, було розкидано по всій території країни. В основному вони працювали на аграрних і сільськогосподарських підприємствах.

– Ми затримали ватажка банди, який називає себе босом, членів його сім’ї і ще двох чоловіків, які перевозили робітників по Чехії, – сказав на прес конференції в Пардубіце слідчий Ондржей Старий.

Чоловікам пред’явлено звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як українців заманюють на заробітки

Рекрутинг українців в Польщі триває досить активно, але на пунктах пропуску на кордоні поки ажіотажу не спостерігають.

Місцеві роботодавці роблять усе можливе, щоб заманити якомога більше робочих рук з України.

Деякі фірми навіть пропонують вакцинацію від коронавірусу.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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