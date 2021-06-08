П’ять спеціальних доповідачів ООН висловили обурення через незаконну посадку рейсу Ryanair, арешт та ймовірні тортури опозиційного блогера Романа Протасевича.

У своєму зверненні вони заявили, що нехтування міжнародними правами людини є нормою для Білоруської влади.

У ООН закликали негайно звільнити журналіста, а також решту ув’язнених активістів та опозиціонерів.

– Останні події показують, що свобода ЗМІ в Білорусі увійшла в чорну діру, якої не видно кінця, – охарактеризували доповідачі ситуацію із свободою слова в Білорусі.

Представники ООН закликали держави-члени організації посилити тиск на білоруську владу, щоб вона негайно припинила зазіхання на незалежні ЗМІ і свободу слова в країні.

Також експерти підкреслили, що обурені новим законом, який дає змогу державі блокувати роботу будь-якого ЗМІ, якщо воно “загрожує національній безпеці” або є “пропагандою екстремізму”.

“Інтерв’ю” Протасевича

3 червня державний телеканал Білорусі ОНТ поширив відео із ніби-то добровільним інтерв’ю затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича.

На ньому журналіст зізнається у організації несанкціонованих акцій протесту в 2020 році та каже, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Батько журналіста запевняє, що його сина змусили говорити під впливом тортур, таку саме думку висловив представник німецького уряду Штеффен Зайберт та назвав це ганьбою.

Джерело: ООН