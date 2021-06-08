Голова американського Держдепартаменту Ентоні Блінкен супроводжуватиме президента США Джо Байдена на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Зустріч Байдена та Путіна запланована на 16 червня у Женеві (Швейцарія).

Раніше президент США заявив, що повністю підтримує Україну. Байден має намір обговорити з Путіним агресію проти України, а також анексію Криму.

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Згідно з повідомленням Білого дому, також Ентоні Блінкен супроводжуватиме Байдена під час його візитів у червні до Корнуоллу (Велика Британія), Брюсселя (Бельгія) та Женеви (Швейцарія).

Зокрема, 10-12 червня Блінкен візьме участь у двосторонніх переговорах президента США на зустрічі лідерів країн Великої сімки у Корнуоллі. Також Блінкен супроводжуватиме Байдена на саміті НАТО 14 червня та на саміті США – ЄС 15 червня, які відбудуться у Брюсселі.

Позиція Байдена

Президент США Джо Байден заявив, що підтримує Європу. Він запевнив, що це не зміниться після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч Байдена та Путіна запланована на 16 червня у Женеві. За словами президента США, під час зустрічі Байден має намір підкреслити відданість Сполучених штатів Америки та Європи принципу захисту прав людини.