Санкції не скасуємо: Боррель прокоментував рішення суду ЄС щодо Януковича

Рішення суду Європейського Союзу щодо скасування постанови щодо продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра від 2019 року продиктовано виключно юридичними питаннями та не впливає на санкційну політику ЄС.

Про це заявив прес-секретар представника Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля Пітер Стано.

– Рада ЄС проаналізує і текст рішення, і наслідки, що воно може спричинити. Обмежувальні заходи щодо Януковича та його сина продовжують діяти, оскільки рішення щодо їхнього прийняття було затверджено в 2021 році та жодного відношення до документа 2019 роки не мають, – заявив прес-секретар Борреля.

Він також нагадав, що постанова щодо введення санкцій діятиме до 6 березня 2022 року, після чого її буде продовжено в разі, якщо таке рішення підтримають всі країни Євросоюзу.

Стано додав, що режим санкцій щодо українських чиновників із самого початку вводився терміном на рік та підлягав регулярному перегляду.

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Рішення суду ЄС

Європейський суд у середу, 9 квітня, анулював постанову Ради Європи від 2019 року щодо продовження замороження активів Януковича та його сина Олександра.

Це рішення пояснили тим фактом, що дотримання права екс-президента України на ефективний судовий захист не було доведено.

При цьому в Раді Європи пояснили, що санкції проти сім’ї Януковича не скасовуватимуть, оскільки рішення суду стосується обмежувальних заходів, термін дії яких закінчився ще в 2020 році.