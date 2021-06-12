Будівництво Північного потоку-2 ще не пізно зупинити – МЗС Польщі

Будівництво газопроводу Північний потік-2 ще не пізно зупинити. У цьому переконаний заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сенк.

На його думку, завершення проекту призведе до домінування російської компанії Газпром і послабить позиції України.

– Ми вважаємо, що не пізно зупинити проект, попри його серйозну стадію реалізації. Сподіваємося, що адміністрація США ще раз проаналізує його і вирішить скасувати затверджені раніше винятки (зняття санкцій з компанії-оператора Північного потоку-2 Nord Stream 2 AG, – Ред.), що шкодять європейським союзникам США, – зазначив він.

Польща і Північний потік-2

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що російський газопровід Північний потік-2 є загрозою для України та НАТО.

На думку Рау, ескалація агресії Росії після запуску газопроводу лише посилиться. Водночас Північноатлантичний Альянс відчує послаблення.

Крім того, за словами очільника польського МЗС, зростатиме військова загроза не тільки для України, а також для Польщі та інших країн НАТО з Центральної Європи.

Джерело: Polskie Radio 24