У зв’язку із зустріччю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, яка відбудеться 16 червня, Швейцарія частково закриває своє небо для польотів.

Заборона діятиме три дні, з 15 до 17 червня, і пов’язана передусім із питаннями безпеки.

У Федеральній раді Швейцарії повідомили, що таких заходів вжили через величезну важливість цієї зустрічі й відповідальність за безпеку високопосадовців, яка лежить на країні.

Армія країни переходить у режим підвищеного стеження, а літакам заборонено літати над площею Націй у Женеві.

У Федеральній раді також зазначили, що обмеження, які діятимуть у повітряному просторі, не розповсюджуються на комерційні рейси з женевського міжнародного аеропорту.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч президентів США та Росії відбудеться у Женеві 16 червня 2021 року.

Під час неї Байден пообіцяв обговорити з Путіним порушення прав людини, які часто фіксують у Росії.

Про що ще говоритимуть лідери держав, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Федеральна рада Швейцарії