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Валентина Летяк |

Саміт G7 стане вирішальним для всього світу – Джонсон

Борис Джонсон

Світу дуже потрібна зустріч лідерів Великої сімки, оскільки пандемія коронавірусу сильно похитнула міжнародний порядок і солідарність. З такою заявою виступив напередодні саміту G7 у Карбіс-Бей прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

– Це момент для найбільших і найбільш технологічно розвинених демократій світу, щоб взяли на себе відповідальність за вакцинацію світу, тому що ніхто не може бути належним чином захищений, поки всі не будуть захищені, – наголосив британський прем’єр.

За його словами, щоб у майбутньому запобігти таким викликам, лідери Великої сімки розробити новий глобальний договір про готовність до пандемії, а нині обіцяють поширити вакцини для країн усього світу до кінця року.

Джонсон також анонсував приєднання до саміту лідерів Індії, Південної Кореї, Австралії та Південної Африки.

– Ми будемо працювати разом над вирішенням найсерйозніших світових проблем, скороченням викидів вуглецю, боротьбою з втратою біорізноманіття, – зазначив Джонсон.

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На його думку, настав час показати, як НАТО дивиться в майбутнє до 2030 року, оновлюючи свої плани і доктрини, захищаючи союзників на східному фланзі Європи.

Оновлення Атлантичної хартії

Саміт G7 відбудеться 11-13 червня у Великій Британії. Ще до його початку президент США Джо Байден та британський прем’єр Борис Джонсон під час зустрічі у місті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл підписали оновлену Атлантичну хартію, яку вперше уклали у 1941 році британський прем’єр Вінстон Черчилль і 32-й американський президент Франклін Рузвельт як план виходу з Другої світової війни.

Вона містить зобов’язання двох світових лідерів, які беруть на себе найбільші глобальні виклики, співпрацювати в галузі зміни клімату, технологій і науки.

Джерело: Prime Minister’s Office

Фото: Dreamstime

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