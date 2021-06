Байден та Макрон зустрілися у рамках саміту Великої сімки

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден провели офіційну зустріч у рамках саміту Великої сімки у Великій Британії.

Відео зустрічі президент Франції Макрон опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Водночас Джо Байден позитивно оцінив спілкування з Емануелем Макроном. Президент США зазначив, що вони “на одній сторінці”. Найімовірніше, це означає спільні позиції сторін.

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0

