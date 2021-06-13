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Юлія Захарченко |

Байден та Макрон зустрілися у рамках саміту Великої сімки

еммануель макрон

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден провели офіційну зустріч у рамках саміту Великої сімки у Великій Британії.

Відео зустрічі президент Франції Макрон опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Що нам потрібно – це співробітництво: лідерство і партнерство, – зазначив глава французької держави.

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Водночас Джо Байден позитивно оцінив спілкування з Емануелем Макроном. Президент США зазначив, що вони “на одній сторінці”. Найімовірніше, це означає спільні позиції сторін.

Саміт Великої сімки

Саміт Великої сімки розпочався 11 червня у Великій Британії. Це перший очний саміт лідерів країн за два роки.

На порядку денному – обговорення низки важливих питань, серед яких пандемія коронавірусу, зміни клімату та вихід з кризи. Як пройде саміт Великої сімки – читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Depositphotos

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