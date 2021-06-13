Джонсон стурбований поширенням індійського штаму Covid-19 у Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив стурбованість щодо стрімкого поширення індійського штаму Covid-19 у країні.

Джонсон зазначив, що наразі у нього залишилося менше оптимізму щодо ослаблення карантину, який запланували у Великій Британії з 21 червня.

На його думку, зараз набагато зрозуміліше, що індійський штам коронавірусу – значно небезпечніший, ніж інші види Covid-19.

Прем’єр-міністр Британії заявив, що у зв’язку з цим останній етап скасування карантинних обмежень у країні можуть відкласти через складну ситуацію з коронавірусом.

Небезпечні штами Covid-19

На думку міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, лише окремі штами Covid-19 можуть викликати занепокоєння.

Політик зазначив, що йдеться, зокрема, про індійський штам коронавірусу, який вже продемонстрував свою здатність викликати спалах захворюваності.