Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Джонсон стурбований поширенням індійського штаму Covid-19 у Британії

Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив стурбованість щодо стрімкого поширення індійського штаму Covid-19 у країні.

Джонсон зазначив, що наразі у нього залишилося менше оптимізму щодо ослаблення карантину, який запланували у Великій Британії з 21 червня.

На його думку, зараз набагато зрозуміліше, що індійський штам коронавірусу – значно небезпечніший, ніж інші види Covid-19.

Читайте
Планували близько шести місяців: Джонсон таємно одружився у Лондоні

Прем’єр-міністр Британії заявив, що у зв’язку з цим останній етап скасування карантинних обмежень у країні можуть відкласти через складну ситуацію з коронавірусом.

Небезпечні штами Covid-19

На думку міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, лише окремі штами Covid-19 можуть викликати занепокоєння.

Політик зазначив, що йдеться, зокрема, про індійський штам коронавірусу, який вже продемонстрував свою здатність викликати спалах захворюваності.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка