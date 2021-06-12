Вижив незважаючи ні на що: американського дайвера проковтнув горбатий кит

Неподалік від американського містечка Провінстаун штат Массачусетс горбатий кит проковтнув 56-річного Майкла Паккарда, який в цей момент ловив полював на лобстерів.

Інцидент стався під час другого протягом дня занурення аквалангіста на дно Атлантичного океану.

– Я перебував у воді, коли раптово відчув поштовх величезної сили. Раптом навколо стало темно. Я зрозумів, що перебуваю в роті, а його власник намагається проштовхнути мене далі в стравохід, – розповів дайвер.

Паккард зазначив, що спочатку подумав, що його проковтнула акула, проте не виявив зубів та зауважив, що на його тілі немає серйозних пошкоджень. Тоді аквалангіст зрозумів, що знаходиться в роті у кита та почав вибиратися назовні.

Після того, як чоловік став активно рухатися – кит виринув на поверхню та випустив його. Його напарник, який перебував у човні, швидко дістав свого товариша та відвіз його на берег. Потім потерпілого доставили в лікарню, у нього діагностовано значне пошкодження м’яких тканин.

У свою чергу вчений Центру прибережних досліджень в Провінстаун Джук Роббінс розповів, що горбаті кити зазвичай не виявляють агресії відносно людини.

Причиною того, що сталося дослідник назвав збіг обставин: справа в тому, що під час їжі відкрита паща обмежує тварині огляд, однак людина занадто велика, щоб пройти через стравохід кита.

Напад акули в Австралії

В середині травня на одному з пляжів Австралії акула атакувала серфера, який згодом помер.

Постраждалого вдалося витягнути з води, проте всі зусилля медиків виявилися марними.

Вік та ім’я загиблого не розголошується.