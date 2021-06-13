Швейцарські виборці ухвалять рішення про заборону пестицидів

У Швейцарії сьогодні, 13 червня, триває референдум – громадяни вирішують, чи потрібно забороняти в країні пестициди.

Одна ініціатива пропонує припинити субсидії фермерам, які використовують пестициди, тоді як інша заборонить їх взагалі протягом 10 років. Наразі лише в азіатській країні Бутан діє заборона на використання пестицидів.

Пестициди – це речовини, які використовують у сільському господарстві для боротьби з шкідниками. Прихильники заборони вважають, що такі речовини загрожують здоров’ю людей і тварин, а також навколишньому середовищу.

Виробники запевняють, що виробництво пестицидів безпечне, а фермери вважають, що заборона призведе до підвищення цін на їх продукцію, оскільки врожайність може знизитися.

Заборону пестицидів, зокрема, підтримує молодь із міст, а фермери скаржаться, що городяни не розбираються в сільському господарстві.

Ви знайдете багато людей, особливо в містах, які не мають уявлення, що таке фермерство. Вони вважають, якщо у них в саду під вікном є два помідора, то вони розбираються в органічному землеробстві, – цитує BBC президента Цюріхської асоціації фермерів Мартіна Хааба.

Якщо громадяни на референдумі підтримають заборона пестицидів, влада повинна закріпити цю норму в законодавстві.

Також на недільному референдумі розглядають закон по боротьбі з тероризмом, який надасть поліції більше повноважень.

Токсини, пестициди, продукти життєдіяльності цвілевих грибів можуть зіпсувати й такий напій, як пиво. Ним також можна отруїтися. Що потрібно робити в разі отруєння пивом – розповідає лікар.