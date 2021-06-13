В США автомобіль врізався в донорську клініку – троє людей загинули

В американській Пенсильванії, в місті Піттсбург, автомобіль врізався в донорську клініку. За даними влади, щонайменше три людини загинули після аварії.

Як повідомив директор із громадської безпеки Піттсбурга Уенделл Хіссріч, автомобіль в’їхав в клініку Biomat USA.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. One medic has been transported to a local hospital for minor smoke inhalation. https://t.co/Jfv3eDvu2n — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) June 12, 2021

Він також заявив, що одна людина знаходиться в критичному стані, а медик постраждав від отруєння чадним газом. Стан третього людини невідомий. Імена жертв поки не розголошуються.

Також зазначено, що аварія спровокувала пожежу в будівлі, яку загасили.

В Україні, на автодорозі Київ – Харків на в’їзді у Полтаву сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілей.