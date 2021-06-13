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Абрамова Юлія |

В США автомобіль врізався в донорську клініку – троє людей загинули

поліція Британії

В американській Пенсильванії, в  місті Піттсбург, автомобіль врізався в донорську клініку. За даними влади, щонайменше три людини загинули після аварії.

Як повідомив директор із громадської безпеки Піттсбурга Уенделл Хіссріч, автомобіль в’їхав в клініку Biomat USA.

Він також заявив, що одна людина знаходиться в критичному стані, а медик постраждав від отруєння чадним газом. Стан третього людини невідомий. Імена жертв поки не розголошуються.

Також зазначено, що аварія спровокувала пожежу в будівлі, яку загасили.

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