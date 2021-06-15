Ізраїль відкриває кордони для туристів з України: що потрібно знати

Уряд Ізраїлю прийняв рішення відкрити кордони для громадян України.

Українцям необхідно буде заздалегідь подати заявку до дипустанови за місцем проживання, або в ізраїльське Управління з питань народонаселення та імміграції.

При цьому громадянам України необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, а потім пройти додаткову діагностику в Ізраїлі.

В разі попередньої онлайн-реєстрації за цю процедуру доведеться заплатити 80 шекелів (близько 665 грн), а у випадку реєстрації на території аеропорту – 100 шекелів (830 грн).

– Ця вимога поширюється і на українців, що мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або документ щодо одужання після Covid-19, – сказано в повідомленні посольства України в Ізраїлі.

Крім того, необхідно оформити страховий поліс, що покриває витрати у випадку захворювання на коронавірус. Також не більше ніж за 24 години до рейсу потрібно заповнити декларацію особи, яка в’їжджає в Ізраїль.

У документі необхідно надати свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі. При цьому проходження карантину є обов’язковим для всіх, хто прибуває.

При цьому громадяни, які покинуть Ізраїль до закінчення періоду самоізоляції порушать місцеве законодавство і в’їзд в країну їм буде заборонений.

Послаблення карантину в Ізраїлі

З вівторка, 15 червня, в Ізраїлі втратила чинність постанова уряду щодо обов’язкового носіння масок в приміщеннях.

Відповідне розпорядження підписав новий міністр охорони здоров’я Хезі Леві.

При цьому його попередник Юлій Едельштейн, ще на початку червня висловив думку, що не очікує зростання захворюваності в разі скасування обов’язкового маскового режиму з 15 червня.