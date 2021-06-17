Зустріч Байдена і Путіна – огляд світових ЗМІ за підсумками саміту

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним відбулася 16 червня у Женеві на віллі Ла-Гранж. Вона відбувалася у повністю закритому форматі, а журналістів допустили лише на протокольне знімання.

Самі переговори тривали майже чотири години – спершу у вузькому колі, а після невеликої перерви – за участю більших делегацій.

Факти ICTV зібрали огляд іноземної преси, яка провела аналіз зустрічі очільників країн.

Видання BBC до матеріалу з короткими тезами щодо саміту долучило коментар британського аналітика та журналіста Джона Сопела. Він запитує, яка грань успіху після цього саміту?

— Я думаю, що Джо Байден побачить успіх у тому, що вони детально обговорили найбільш заплутані питання. Байден хотів довести своїм обранцям, що тур “Америка повернулася” також означає: “я не Дональд Трамп”.

Він зазначає, що наразі незрозуміло, як Байден має намір відповісти на дії Росії щодо кіберзлочинності, прав людини і всього іншого.

— Я впевнений, що пан Путін, повернувшись до Москви, буде думати: Ну, він сказав усі ці речі, але що він з цим робитиме? Путін і раніше спостерігав за західними лідерами. Можливо, він подумає, що Байден – це інший американський президент.

Сопел зауважує, що Байдену доведеться вирішити згодом, як саме він реагуватиме.

Російські воєнні ігри стали підґрунтям для зустрічі Байдена і Путіна

Журналіст Джуліан Боргер для британського видання The Guardian пише, що в день зустрічі у Женеві Байдена та Путіна російські військові проводили навчання, переміщуючи свої ядерні установки, а літаки НАТО перехоплювали російські винищувачі над Балтійським морем.

Боргер пише, що РФ по закінченні холодної війни перетворилася на економічну пастку, хоча в неї досі найбільший ядерний арсенал у світі (6 250 ядерних боєголовок проти 5 550 у США).

— РФ дедалі більше трансформується у військову авантюрну державу, яка відправляє своїх найманців в Україну та Сирію, а її кібервійська постійно здійснюють атаки на установи в усьому світі.

Журналіст зазначає, що жодне із цих питань не вдалося вирішити під час переговорів у Женеві. Натомість було досягнуто домовленостей про повернення послів США та Росії до столиць країн.

— Нецікавий результат – але не повністю позбавлений сенсу. Такий стратегічний діалог щодо стабільності був нерівномірним і не існував з часу анексії Росією Криму у 2014 році, що викликало побоювання конфлікту через прорахунок та недовіру.

Шлях до зближення, не подолавши недовіри

Іспанський El Pais зазначає, що Женевський саміт завершився угодою про повернення послів та продовження ядерного пакту, але обидва лідери не вирішили проблеми із кібератаками та порушенням прав людини.

— Коли очікуваний саміт закінчився, основна частина напруженості та взаємних звинувачень все ще існувала.

Видання наголошує, що на брифінгах після саміту Путін звинуватив Вашингтон у фінансуванні опозиції, щоб послабити його як противника. А Байден говорив про кібератаки та порушення прав людини в Росії, наголосивши, що жорстко реагуватиме.

Відносини між двома країнами переживають найгірший момент з часів падіння СРСР на тлі ескалації санкцій та вислання дипломатів у результаті втручання Кремля у вибори, кібератак та репресій у Росії, арешту Олексія Навального тощо.

Також в El Pais наголосили, що цитування Путіним фрази Льва Толстого – “У житті немає щастя, є лише спалахи”, – свідчить про те, що у “цій сім’ї не може бути жодної довіри у стосунках”.

Взаємна повага, але ніякої дружби

Американський політолог Ян Бреммер у коментарі France 24 зауважив, що Байден, називаючи Путіна гідним суперником і говорячи про Росію як про могутню країну, має на меті говорити про те, за що Путін може схопитися.

Адже 44-й президент США Барак Обама неабияк розгнівав Путіна, коли назвав Росію, яка підтримує сепаратистів на сході України, регіональною країною, що “діє з позиції не сили, а слабкості”.

А от наступник Обами Дональд Трамп зламав цю тезу, висловивши захоплення Путіним.

Експерт щодо Росії у Центрі Вільсона Юваль Вебер сказав, що на відміну від холодної війни, коли американські та радянські лідери об’єднувались для підписання угод з важливих питань, від зустрічі Байдена і Путіна завідомо нічого такого не очікували у Женеві.

Тон розмови був хорошим

Німецький ресурс Die Nachrichten пише, що Путін та Байден зробили позитивні висновки за підсумками своєї зустрічі в Женеві.

— Обидві сторони показали, що попри різні погляди на низку тем, їм було важливо зрозуміти одне одного.

Президент Росії говорив про інтенсивний та конструктивний діалог. Байден також заявив, що тон був добрим і позитивним, навіть якщо хтось не завжди погоджувався.