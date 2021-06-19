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Абрамова Юлія |

Увага на виклики Росії і КНР: у США скорочують протиракетні системи на Близькому Сході

Пентагон

Адміністрація Байдена почала скорочувати протиракетні системи США на Близькому Сході в рамках переорієнтації американської військової стратегії.

Пентагон розпочав виведення восьми батарей ракетної системи Patriot з Іраку, Кувейту, Йорданії та Саудівської Аравії. Виводять також систему THAAD, що призначена для захисту від ракет середньої дальності на великій висоті й розташована наразі в Саудівській Аравії.

За основу взяли зміну стратегії – тепер США зосереджуються на викликах з боку Росії й Китаю, повідомляють ЗМІ.

За оцінками видання The Wall Street Journal, це також демонструє переконання стратегів Пентагону в тому, що напруженість у відносинах з Іраном ослабла відтоді, як президент Джо Байден вирішив вступити в переговори з Тегераном щодо ядерної угоди.

The Wall Street Journal, посилаючись на джерело в Пентагоні, пише, що виведення частини протиракетних систем з Близького Сходу є перерозподілом ресурсів відповідно до стратегічних пріоритетів, частина коштів залишається в Іраку і Сирії.

Скорочення американської присутності в регіоні збігається з рішенням Байдена про виведення військ із Афганістану.

Міністр оборони США Ллойд Остін поінформував про плани Вашингтона щодо виведення систем наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана.

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Джерело: The Wall Street Journal

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