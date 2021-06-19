Адміністрація Байдена почала скорочувати протиракетні системи США на Близькому Сході в рамках переорієнтації американської військової стратегії.

Пентагон розпочав виведення восьми батарей ракетної системи Patriot з Іраку, Кувейту, Йорданії та Саудівської Аравії. Виводять також систему THAAD, що призначена для захисту від ракет середньої дальності на великій висоті й розташована наразі в Саудівській Аравії.

За основу взяли зміну стратегії – тепер США зосереджуються на викликах з боку Росії й Китаю, повідомляють ЗМІ.

За оцінками видання The Wall Street Journal, це також демонструє переконання стратегів Пентагону в тому, що напруженість у відносинах з Іраном ослабла відтоді, як президент Джо Байден вирішив вступити в переговори з Тегераном щодо ядерної угоди.

The Wall Street Journal, посилаючись на джерело в Пентагоні, пише, що виведення частини протиракетних систем з Близького Сходу є перерозподілом ресурсів відповідно до стратегічних пріоритетів, частина коштів залишається в Іраку і Сирії.

Скорочення американської присутності в регіоні збігається з рішенням Байдена про виведення військ із Афганістану.

Міністр оборони США Ллойд Остін поінформував про плани Вашингтона щодо виведення систем наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана.

Ізраїль відкинув розвиток терористичних угрупувань ХАМАС та Ісламський джихад на кілька років назад.