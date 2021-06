Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас назвав недостатніми штрафні заходи ЄС щодо Білорусі, які зачіпають компанії і особи в оточенні білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Глава МЗС ФРН закликав розширити санкції на сектори білоруської економіки.

Попередніх санкцій, що зачіпають конкретні компанії та представників влади в оточенні Олександра Лукашенка, вже недостатньо.

Маас додав, що необхідно позбавити Мінськ можливості залучати кошти всередині ЄС за допомогою випуску державних облігацій.

Тим часом журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк на своїй сторінці Твіттері повідомив, що ЄС вже заморозив активи і ввів візові заборони щодо 78 офіційних осіб і 8 компаній з режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Обмеження стосуватимуться кількох білоруських бізнесменів і членів сім’ї диктатора Лукашенка. До списку санкцій також увійшли ректори, прокурори, судді, міліціонери і високопоставлені військовослужбовці країни.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka‘s family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021