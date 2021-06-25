Опозиційного блогера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, яких 23 травня затримали в аеропорту Мінська, перевели під домашній арешт зі слідчого ізолятора.

Про це журналістам BBC розповіли батьки затриманих, зокрема вітчим Софії Сапеги сказав, що для них це стало великою несподіванкою.

– Ми перебуваємо у шоці, – поділився вітчим дівчини Сергій Дудіч.

Батько Романа Протасевича Дмитро заявив, що з його сина та Софії Сапеги не знімали обвинувачень, а просто змінили запобіжний захід.

– Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Може, він втягнутий в якусь політичну гру, – припустив батько блогера.

На думку Дмитра Протасевича те, що з затриманих не зняли обвинувачень, а перевели під домашній арешт, означає лише, що умови їх перебування покращаться, але як далі піде хід справи – невідомо.

Батьки затриманих також розповіли, що Роман Протасевич та Софія Сапега зараз проживають у двох різних орендованих квартирах у Мінську.

Затримання Романа Протасевича

23 травня 2021 року в аеропорту Мінська здійснив примусову посадку рейс Ryanair, який прямував із Афін до Вільнюса.

На борт поступив сигнал про нібито замінування літака з вимогою екстреної посадки у Білорусі.

Серед пасажирів рейсу був і опозиційний білоруський блогер, журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою.

У аеропорту їх одразу заарештували, а 3 червня Протасевич дав нібито добровільне інтерв’ю білоруському телеканалу, де заявив, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та визнає свою провину.

Деталі про справу Романа Протасевича читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Nexta