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Юлія Захарченко |

Сенатор США заблокував призначення у Держдеп через Північний потік-2

Сенатор США заблокував призначення у Держдеп через Північний потік-2

Плани Сенату Сполучених Штатів Америки затвердити кандидатів на важливі дипломатичні посади припинені через заперечення сенатора США Теда Круза.

Він блокує всіх кандидатів від Держдепартаменту, щоб спричинити тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена щодо російського газопроводу Північний потік-2.

13 кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату, перебувають у невизначеному стані, оскільки Круз відкладає повне твердження Сенатом.

Таким чином політик має намір змусити адміністрацію запровадити санкції проти компанії, яка контролює будівництво російського трубопроводу. Раніше команда Байдена заявила, що санкції вже не зможуть зупинити будівництво.

Державний департамент США вже запроваджував санкції проти деяких організацій, що беруть участь в проекті, проте скасував їх проти компанії, що займається будівництвом Північного потоку-2.

За планом проекту, трубопровід збільшить постачання російського газу до Німеччини. У зв’язку з цим Україна зазнає величезних збитків, оскільки економіка держави залежить, зокрема, від плати за газ, що проходить через країну. Експерти впевнені, що це може посилити вплив Росії.

Низка країн виступила проти будівництва Північного потоку-2. На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, російський газопровід загрожує безпеці не лише України.

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США та Німеччина планують допомогти Україні у сфері енергетики через Північний потік-2

Джерело: NBC News

Фото: Getty Images

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