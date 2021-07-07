Колишній посол США в Україні Джон Гербст впевнений, що одностайна і потужна позиція демократів в американському Конгресі щодо санкцій проти Північного потоку-2 може змусити Байдена змінити своє рішення.

Таке припущення директор Євразійського центру Атлантичної ради висловив під час онлайн-конференції 6 липня.

За словами Гербста, якщо керівництво демократів твердо виступатиме проти скасування санкцій, президент Байден просто не матиме вибору і змушений буде “робити правильні речі”.

-Я не прогнозую, що саме так і станеться, але це – реальна можливість, – зауважив колишній посол.

На думку експерта, зараз в уряді США є люди, які усвідомлюють, що скасування санкцій проти оператора Північного потоку-2 було жахливою помилкою.

Зняття санкцій з Північного потоку-2

У травні 2021 року Держдепартамент Сполучених Штатів повідомив про зняття пакету санкцій з оператора газопроводу Північний потік-2.

Таке рішення у США пояснили тим, що це відповідає інтересам Америки, яка не хоче псувати стосунки із партнерами, зокрема Німеччиною.