До четвертого пакету санкцій Європейського Союзу проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка приєдналися сім країн.

Про це йдеться у заяві високого представника від імені Європейського Союзу щодо приведення деяких країн у відповідність до рішення Ради ЄС про обмежувальні заходи з урахуванням ситуації у Білорусі.

21 червня 2021 року Рада Європейського Союзу затвердила четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Таким чином обмежувальні заходи запровадили проти 78 фізичних та семи юридичних осіб у Білорусі.

Йдеться про санкції проти Білорусі, які ЄС запровадив через перехоплення літака Ryanair у Мінську, а також затримання Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

До цього рішення приєдналися сім держав. Серед них Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

У заяві зазначили, що ці країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цим рішенням Європейського Союзу. Водночас Європейський Союз взяв до уваги це зобов’язання та підтримав рішення держав.