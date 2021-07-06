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Юлія Захарченко |

Сім країн приєдналися до четвертого пакету санкцій ЄС проти Білорусі

Сім країн приєдналися до четвертого пакету санкцій ЄС проти Білорусі

До четвертого пакету санкцій Європейського Союзу проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка приєдналися сім країн.

Про це йдеться у заяві високого представника від імені Європейського Союзу щодо приведення деяких країн у відповідність до рішення Ради ЄС про обмежувальні заходи з урахуванням ситуації у Білорусі.

21 червня 2021 року Рада Європейського Союзу затвердила четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Таким чином обмежувальні заходи запровадили проти 78 фізичних та семи юридичних осіб у Білорусі.

Йдеться про санкції проти Білорусі, які ЄС запровадив через перехоплення літака Ryanair у Мінську, а також затримання Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

До цього рішення приєдналися сім держав. Серед них Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

У заяві зазначили, що ці країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цим рішенням Європейського Союзу. Водночас Європейський Союз взяв до уваги це зобов’язання та підтримав рішення держав.

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Фото: Pexels

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