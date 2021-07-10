15 липня 2021 року президент Сполучених Штатів Джо Байден прийме у Білому домі німецького канцлера Ангелу Меркель.

Лідери обговорять низку важливих питань, серед яких і будівництво газопроводу Північний потік-2, повідомляє секретар Білого дому Джен Псакі.

– У четвер президент прийме в Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель з офіційним візитом, – сказала прес-секретар на брифінгу 9 липня.

Незадовго до зустрічі Джо Байдена із Ангелою Меркель до Берліну з офіційним візитом до канцлера прилетить президент України Володимир Зеленський.

12 липня о 20.00 за Києвом він матиме вечерю із Меркель у Федеральній канцелярії.

Лідери обговорять питання війни на Донбасі, деокупації Криму та головне – будівництво Північного потоку-2.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що Зеленський везе до Німеччини аргументи про небезпеку газопроводу.

Детальніше про зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель, читайте в матеріалі Фактів ICTV.