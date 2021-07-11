Катували перед смертю: з’явилися подробиці вбивства президента Гаїті

Вбивці президента Гаїті Жовенеля Моїза катували його у власному будинку.

Про це розповів виконуючий обов’язки прем’єр-міністра країни Клод Жозеф в одному з інтерв’ю.

– Ми вже затримали 17 найманців, які причетні до нападу. Всі вони зараз перебувають під вартою, – сказав чиновник.

За словами Жозефа, він був шокований звірячим вбивством Моїза та заприсягся притягнути до відповідальності всіх, хто до цього причетний.

Прем’єр-міністр зазначив, що він сфокусований на тому, щоб домогтися правосуддя для сім’ї Моїза.

Раніше перша леді Гаїті Мартін Моїз вперше виступила перед мешканцями країни після вбивства її чоловіка.

За її словами, в будинок президента послали найманців, щоб убити не тільки самого політика, а й всю його родину.

Моїз зазначила, що причиною вбивства стала політична активність її чоловіка.