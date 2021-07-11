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Дмитро Кудрявцев |

Катували перед смертю: з’явилися подробиці вбивства президента Гаїті

Катували перед смертю: з’явилися подробиці вбивства президента Гаїті

Вбивці президента Гаїті Жовенеля Моїза катували його у власному будинку.

Про це розповів виконуючий обов’язки прем’єр-міністра країни Клод Жозеф в одному з інтерв’ю.

– Ми вже затримали 17 найманців, які причетні до нападу. Всі вони зараз перебувають під вартою, – сказав чиновник.

За словами Жозефа, він був шокований звірячим вбивством Моїза та заприсягся притягнути до відповідальності всіх, хто до цього причетний.

Прем’єр-міністр зазначив, що він сфокусований на тому, щоб домогтися правосуддя для сім’ї Моїза.

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Раніше перша леді Гаїті Мартін Моїз вперше виступила перед мешканцями країни після вбивства її чоловіка.

За її словами, в будинок президента послали найманців, щоб убити не тільки самого політика, а й всю його родину.

Моїз зазначила, що причиною вбивства стала політична активність її чоловіка.

Джерело: ABC News

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