Президент України Володимир Зеленський привітав лідера Молдови Майю Санду із перемогою її партії Дія і солідарність на парламентських виборах.

Зеленський звернувся до Санду зі своєї офіційної сторінки у Twitter.

– Щиро вітаю колегу – президента Молдови Майю Санду – із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії Дія і солідарність, на парламентських виборах, – написав Зеленський.

Congratulations to my colleague President of???????? @SanduMaiaMD on a convincing victory of democratic pro-European political forces, in particular the PAS party, in the parliamentary elections! This is an important step for a friendly ???????? on the path of reforms & European aspirations! pic.twitter.com/y2yAjlsVIy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2021

Президент України додав, що перемога партії Дія і солідарність – надзвичайно важливий крок Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень.

11 липня президентська партія Дія та солідарність отримала рекордну монобільшість на дострокових парламентських виборах у Молдові.