Президент України Володимир Зеленський привітав лідера Молдови Майю Санду із перемогою її партії Дія і солідарність на парламентських виборах.
Зеленський звернувся до Санду зі своєї офіційної сторінки у Twitter.
– Щиро вітаю колегу – президента Молдови Майю Санду – із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії Дія і солідарність, на парламентських виборах, – написав Зеленський.
Congratulations to my colleague President of???????? @SanduMaiaMD on a convincing victory of democratic pro-European political forces, in particular the PAS party, in the parliamentary elections! This is an important step for a friendly ???????? on the path of reforms & European aspirations! pic.twitter.com/y2yAjlsVIy
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2021
Президент України додав, що перемога партії Дія і солідарність – надзвичайно важливий крок Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень.
11 липня президентська партія Дія та солідарність отримала рекордну монобільшість на дострокових парламентських виборах у Молдові.