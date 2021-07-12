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Абрамова Юлія |

Надзвичайно важливий крок Молдови: Зеленський привітав партію Санду із перемогою

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера Молдови Майю Санду із перемогою її партії Дія і солідарність на парламентських виборах.

Зеленський звернувся до Санду зі своєї офіційної сторінки у Twitter.

– Щиро вітаю колегу – президента Молдови Майю Санду – із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії Дія і солідарність, на парламентських виборах, – написав Зеленський.

Congratulations to my colleague President of???????? @SanduMaiaMD on a convincing victory of democratic pro-European political forces, in particular the PAS party, in the parliamentary elections! This is an important step for a friendly ???????? on the path of reforms & European aspirations! pic.twitter.com/y2yAjlsVIy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2021

Президент України додав, що перемога партії Дія і солідарність – надзвичайно важливий крок Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень.

11 липня президентська партія Дія та солідарність отримала рекордну монобільшість на дострокових парламентських виборах у Молдові.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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