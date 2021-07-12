11 липня президентська партія Дія та солідарність отримала рекордну монобільшість на дострокових парламентських виборах у Молдові.

Партія Майі Санду (PAS), за даними ЦВК, набрала 52,80%, а її головним конкурентом став блок Партій комуністів та соціалістів, який отримав менше 30% голосів.

Останньою у парламент проходить партія Шор, ледь подолавши поріг (5,74%).

Факти ICTV розібрались у причинах такої переконливої перемоги партії Санду та поразки проросійської сили і дізнались, як це може вплинути на ситуацію в Україні.

Політичний експерт Олег Пономар налаштований дуже оптимістично, адже беззаперечну більшість тепер має проєвропейська сила, яка може сформувати коаліцію в парламенті.

– Результати виборів в сусідній Молдові навіть більш, ніж прекрасні, – розповідає аналітик.

Олег Пономар наголосив, що такої поразки проросійські сили не зазнавали з моменту розпаду Радянського Союзу.

– Тобто, пропутінці пролетіли зі свистом, чого не траплялося з моменту розпаду СРСР. Прекрасний і надихаючий приклад для України! – каже наш експерт.

Політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також впевнений, що ці результати свідчать про те, що Молдова остаточно визначилась із європейським вектором своєї політики.

– Жителі Молдови все далі хочуть дистанціюватися від Росії, від “русского мира”, від цієї пропаганди про безальтернативність дружби з РФ, яка багато років нав’язувалась комуністами, – сказав експерт.

На думку Мусієнка, це дуже гарний сигнал для України, адже ми маємо ще одного союзника, який сповідує європейські цінності та виступає за дружбу з Україною в об’єднаній Європі.

– Якби комуністи надалі утримували владу, це свідчило б про ще більшу інтеграцію Молдови з Росією, що створювало би для нас безпекові виклики, – наголошує політолог.

Про гарні для України результати свідчить і реакція українського президента Володимира Зеленського.

Він радо привітав Майю Санду з перемогої її партії Дія та солідарність на дострокових парламентських виборах та назвав це важливим кроком Молдови на шляху реформ та європейських прагнень.

– Вітаю мою колегу президента Молдови Маю Санду із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії ПАС, на парламентських виборах, – написав президент.

Звісно, така поразка блоку Партій комуністів та соціалістів не може залишитись без уваги Росії, яка фактично втрачає важелі інформаційного впливу.

Однак Олександр Мусієнко заявляє, що хоч спроби дестабілізувати ситуацію з боку РФ будуть, реально зробити щось їй буде дуже важко.

– Спроби дестабілізувати з боку РФ будуть. Але, враховуючи таку підтримку народом Молдови фактично проєвропейського вектору розвитку, Росії буде важко щось змінити. Хоча певні спроби дестабілізації можливі, – розповідає політолог.

Фото: Майя Санду