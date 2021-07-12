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Факти / Світ / Світові новини
Софія Зінов'єва |

Подалі від “русского мира”: що означає перемога партії Санду для України

майя санду

11 липня президентська партія Дія та солідарність отримала рекордну монобільшість на дострокових парламентських виборах у Молдові.

Партія Майі Санду (PAS), за даними ЦВК, набрала 52,80%, а її головним конкурентом став блок Партій комуністів та соціалістів, який отримав менше 30% голосів.

Останньою у парламент проходить партія Шор, ледь подолавши поріг (5,74%).

Факти ICTV розібрались у причинах такої переконливої перемоги партії Санду та поразки проросійської сили і дізнались, як це може вплинути на ситуацію в Україні.

Політичний експерт Олег Пономар налаштований дуже оптимістично, адже беззаперечну більшість тепер має проєвропейська сила, яка може сформувати коаліцію в парламенті.

– Результати виборів в сусідній Молдові навіть більш, ніж прекрасні, – розповідає аналітик.

Олег Пономар наголосив, що такої поразки проросійські сили не зазнавали з моменту розпаду Радянського Союзу.

– Тобто, пропутінці пролетіли зі свистом, чого не траплялося з моменту розпаду СРСР. Прекрасний і надихаючий приклад для України! – каже наш експерт.

Політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також впевнений, що ці результати свідчать про те, що Молдова остаточно визначилась із європейським вектором своєї політики.

– Жителі Молдови все далі хочуть дистанціюватися від Росії, від “русского мира”, від цієї пропаганди про безальтернативність дружби з РФ, яка багато років нав’язувалась комуністами, – сказав експерт.

На думку Мусієнка, це дуже гарний сигнал для України, адже ми маємо ще одного союзника, який сповідує європейські цінності та виступає за дружбу з Україною в об’єднаній Європі.

– Якби комуністи надалі утримували владу, це свідчило б про ще більшу інтеграцію Молдови з Росією, що створювало би для нас безпекові виклики, – наголошує політолог.

Про гарні для України результати свідчить і реакція українського президента Володимира Зеленського.

Він радо привітав Майю Санду з перемогої її партії Дія та солідарність на дострокових парламентських виборах та назвав це важливим кроком Молдови на шляху реформ та європейських прагнень.

– Вітаю мою колегу президента Молдови Маю Санду із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії ПАС, на парламентських виборах, – написав президент.

Звісно, така поразка блоку Партій комуністів та соціалістів не може залишитись без уваги Росії, яка фактично втрачає важелі інформаційного впливу.

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Однак Олександр Мусієнко заявляє, що хоч спроби дестабілізувати ситуацію з боку РФ будуть, реально зробити щось їй буде дуже важко.

– Спроби дестабілізувати з боку РФ будуть.

Але, враховуючи таку підтримку народом Молдови фактично проєвропейського вектору розвитку, Росії буде важко щось змінити. Хоча певні спроби дестабілізації можливі, – розповідає політолог.

Фото: Майя Санду

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