Для обговорення Північного потоку-2: у Київ прибуде радник Держдепу США

Цього тижня у Київ з візитом прибуде радник Держдепу США Дерек Чолле, щоб обговорити відносини між країнами і газопровід Північний потік-2. Також він відвідає Польщу.

– Радник департаменту Дерек Чолле приїде 20-21 липня до Києва і 21-23 липня – до Варшави для посилення стратегічної цінності відносин США з Україною та Польщею, – повідомили у Держдепі.

Відомо, що Дерек Чолле продовжить дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, серед яких будуть спільні занепокоєння щодо газопроводу Північний потік-2 та енергетичної безпеки.

У Києві він зустрінеться з посадовцями і обговорить підтримку з боку США зусиль України щодо протидії російській агресії та просування економічних і антикорупційних реформ.

У Варшаві Дерек Чолле матиме зустріч з посадовцями, представниками громадянського суспільства і бізнесу, щоб обговорити стратегічні двосторонні та регіональні питання.

Днями прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський не бачить конкретних дій від лідерів США та Німеччини щодо врегулювання ситуації з російським газогоном Північний потік-2.

Але він вдячний канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту США Джо Байдену за позицію, що Україна повинна залишитися транзитною країною.

Джерело: Держдеп США