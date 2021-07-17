Президент України Володимир Зеленський не бачить конкретних дій від лідерів США та Німеччини щодо врегулювання ситуації з російським газогоном Північний потік-2.

Про це під час брифінгу за результатами засідання РНБО повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. Він підкреслив, що після переговорів у США сторони заявили, що не знайшли спільної позиції.

Попри це, президент вдячний канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту США Джо Байдену за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та заяв про те, що Україна повинна залишитися транзитною країною.

– Щоправда, ми не почули найцікавішого – як саме сторони намагатимуться це забезпечити. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули.

Прес-секретар президента підкреслив, що більше інформації про позицію США Володимир Зеленський отримає під час офіційного візиту. Наразі триває підготовка до поїздки у Вашингтон, однак точна дата поки невідома.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що у разі запуску російського газогону Україна повинна отримати гарантії. Глава держави розраховує на гарантії газопостачання на 10-15 років.