У Будапешті встановлять пам’ятний хрест загиблим за Україну

Найближчим часом в Будапешті буде встановлено пам’ятний хрест загиблим за Україну.

Про це після прес-конференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявив Дмитро Кулеба.

– Ми домовилися, що в Будапешті буде встановлено пам’ятник, пам’ятний хрест загиблим за Україну, – сказав голова МЗС.

Точне місце встановлення пам’ятного хреста наразі не розголошують.

Водночас Україна пообіцяла виділити додаткову ділянку для розміщення угорського військового кладовища у Підполоззі на Закарпатті.

– Це дуже важливий гуманітарний жест обох сторін. Переговори з цього питання тривали дуже довго, і я радий, що нам сьогодні з Петером вдалося поставити в них крапку, в інтересах, насамперед, наших суспільств і вшанування пам’яті наших співвітчизників, – зауважив Дмитро Кулеба.