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Дмитро Кудрявцев |

Скоїли стратегічну помилку: Польща про угоду РФ та США щодо Північного потоку-2

северный поток 2

Німеччина, домовившись зі Сполученими Штатами Америки, порушила принципи енергетичної солідарності з країнами Європейського Союзу.

Таку думку висловив прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер в одному із інтерв’ю.

За його словами, Вашингтон скоїв стратегічну помилку, коли довірився президенту Росії Володимиру Путіну.

– На цей момент можна сказати, що ситуація, на жаль, вирішена. Я впевнений, що найближчими місяцями громадська думка США жорстко розкритикує рішення Джо Байдена, – резюмував Мюллер.

Нагадаємо, раніше депутати Європарламенту визнали будівництво газопроводу Північний потік-2 таким, що підриває безпеку України і збільшує енергозалежність ЄС від Росії.

На думку відомства, угода між США і ФРН перетворила ситуацію з дуже поганої на просто погану.

Крім того, парламентарі висловили впевненість, що російський проект суперечить Зеленому курсу ЄС.

Фото: Dreamstime

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