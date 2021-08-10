У Німеччині підрахували збитки від руйнівних повеней.

Прем’єр міністр федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія та кандидат у канцлери НІмеччини Армін Ланшет заявив, що для відновлення після негоди у постраждалих регіонах знадобиться від €20 до €30 млрд.

За словами політика, у Північній Рейн-Вестфалії збитки від аномальної повені становлять €13 млрд, а у сусідньому Рейнланд-Пфальці щонайменше стільки ж.

У Північній Рейн-Вестфалії негода зруйнувала 150 шкіл, а вісім пошкодила настільки, що їх роботу відновити неможливо.

Також було пошкоджено 200 дитячих садочків, 200 лікарських кабінетів та понад 50 аптек.

Саме тому Ланшет вважає, що майбутній національний фонд відбудови має становити щонайменше €20 млрд.

-Повінь 14 і 15 липня була, мабуть, найбільшим стихійним лихом, якого зазнала земля Північний Рейн-Вестфалія за часи існування ФРН. Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я все ще глибоко вражений, – розповів Ланшет на прес-конференції у ландтазі.

Політик розповів, що усі землі ФРН вже оголосили про готовність внести необхідну суму та подякував їм за солідарність.

Повінь у Німеччині

У середині липня Німеччина потерпала від аномально-сильних повеней, які почались внаслідок тривалих дощів.

Негода унесла життя декількох сотень людей та зруйнувала безліч домівок.

Детальніше про негоду у різних куточках світу та кількість загиблих, читайте в матеріалі Фактів ICTV.