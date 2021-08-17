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Вікторія Гірко |

Люди сиділи на підлозі: вантажний літак США за один політ вивіз 640 біженців з Кабула

вантажний літак Boeing 737

Вантажний літак C-17 Globemaster III військово-повітряних сил США за один раз вивіз із Кабула 640 жителів Афганістану. Кількість людей, які потрапили на борт, наблизилася до рекордної в історії Boeing.

У Міністерстві оборони США зазначили, що пілоти не планували брати стільки людей. Але біженці самовільно потрапили на аеродром і прорвалися на борт літака.

Після цього екіпаж вирішив не висаджувати силою біженців і летіти з усіма, хто був на борту. Громадяни Афганістану, яким вдалося вилетіти з Кабула на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, сиділи на підлозі.

Такий спосіб перельоту називають завантаженням підлоги, коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни. Вони слугують імпровізованими ременями безпеки.

Евакуація з Афганістану

Країни почали масово евакуйовувати громадян з Афганістану після того, як 15 серпня бойовики терористичної організації Талібан захопили всі його великі населені пункти, зокрема і столицю Кабул.

16 серпня в Україну прибули майже 80 людей. Серед них було восьмеро українців. США евакуювали загалом близько 2 тис. афганців, які допомагали американським військовим і їхнім сім’ям.

Пентагон виділить три військові бази для розміщення 22 тис. громадян Афганістану. Окремо усім евакуйованим буде надано допомогу під час транспортування та отримання спеціальних афганських імміграційних віз.

Джерело: Defence One

Фото: Depositphotos

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