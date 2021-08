Люди сиділи на підлозі: вантажний літак США за один політ вивіз 640 біженців з Кабула

Вантажний літак C-17 Globemaster III військово-повітряних сил США за один раз вивіз із Кабула 640 жителів Афганістану. Кількість людей, які потрапили на борт, наблизилася до рекордної в історії Boeing.

У Міністерстві оборони США зазначили, що пілоти не планували брати стільки людей. Але біженці самовільно потрапили на аеродром і прорвалися на борт літака.

Після цього екіпаж вирішив не висаджувати силою біженців і летіти з усіма, хто був на борту. Громадяни Афганістану, яким вдалося вилетіти з Кабула на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, сиділи на підлозі.

Такий спосіб перельоту називають завантаженням підлоги, коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни. Вони слугують імпровізованими ременями безпеки.

JUST IN: “The Crew made the decision to go” — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban … from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT

— Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021