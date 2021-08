Богослов-консерватор та дипломат, який уклав мир із США: що відомо про лідерів Талібану

Нещодавно світ сколихнула новина про те, що бойовики терористичного руху Талібан проголосили встановлення своєї влади в Афганістані. Таким чином вони повністю взяли під контроль усю країну та її жителів.

Лідером Талібану є Хайбатулла Ахундзаде. Однак журналісти припускають, що стати новим очільником Афганістану може інше “обличчя руху”, голова політичного крила та заступник лідера – Абдул Гані Барадар. Саме він офіційно оголосив про перемогу талібів.

Детальніше про керівництво Талібану, та хто потенційно може зайняти президентське крісло в Афганістані – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як пише BBC, лідеру Талібану близько 60 років. Він народився у провінції Кандагар у бідній сім’ї. Його батько був сільським імамом (духовна особа, що керує мечеттю. – Ред.).

Після того як армія СРСР вторглася в Афганістан, сім’я Ахундзаде перебралася до пакистанського міста Кветта. Там майбутній лідер талібів навчався у медресе (мусульманський навчальний заклад. – Ред.).

За даними журналістів, у 1980-х Хайбатулла повернувся в Афганістан та пішов воювати проти солдатів Радянського Союзу. Однак безпосередньо у самих бойових діях на передовій він не брав участі.

Згодом, у 1994-му, Ахундзаде вступив до лав Талібану, де й завоював довіру засновника руху мулли Омара.

У 1996 році таліби вперше прийшли до влади у Афганістані. Тоді Ахундзаде очолив військовий суд та став заступником голови верховного суду.

Вважають, що перебуваючи на цій посаді, він виносив вироки людям та жорстоко карав. Так, за злодійство він призначав відрубування кінцівок.

Після повалення режиму талібів в Aфганістані Ахундзаде знову виїхав до Пакистану, де викладав у різних медресе.

У 2013 році засновника Талібану вбили. Водночас новим лідером угруповання став Ахтар Мохаммад Мансур, а Ахундзаде увійшов до списку його заступників і став однією з ключових фігур в організації терактів талібів.

Через три роки, у 2016-му, Мансур загинув у Пакистані. За кілька днів Ахундзаде оголосили новим лідером Талібану.

За даними Washingtonpost, експерти тоді вважали, що перед новим очільником Талібану стояло завдання об’єднання учасників руху, адже при Мансурі почалися розбіжності всередині угрупування і навіть збройні сутички.

Також експерти вважали Ахундзаде скромною людиною, і припускали, що він, на відміну від свого попередника, може погодитися на переговори щодо встановлення мирної ситуації в Афганістані. Однак члени руху наполягали, що їхній лідер не піде на укладення миру.

Між тим журналіст Аljazeera писав, що серед членів Талібану Ахундзаде мав репутацію богослова-консерватора, який не вміє користуватися телефоном і не любить з’являтися на публіці.

Ба більше, за словами журналіста, таліби побоювалися Ахундзаде через його суддівське минуле.

Із відкритих джерел відомо, що у 2017 році 23-річний син Ахундзаде загинув під час скоєння теракту. Так, він направив вантажівку, усередині якої була вибухівка, на територію бази урядових військ на півдні Афганістану.

Через два роки, у 2019-му, помер рідний брат лідера талібів – під час вибуху бомби в пакистанській мечеті Кветті.

Також відомо, що і самого Ахундзаде не раз намагалися вбити. У ЗМІ неодноразово писали про його смерть, зокрема й від коронавірусу, але інформація ніколи не підтверджувалися.

На початку серпня 2021 року офіційний представник руху Забіхула Муджахід заявив, що Ахундзаде залишається лідером Талібану, і за ним вирішальне слово в релігійних, політичних і військових сферах.

53-річний політичний представник Талібану народився в провінції Урузган, однак ріс у Кандагарі.

Барадар брав активну участь у боях проти радянських солдатів, після їхнього вторгнення в Афганістан.

Журналісти припускають, що саме у той час Барадар познайомився з муллою Омаром.

Після виведення військ СРСР з Афганістану Барадар разом з Омаром відкрили медресе в Кандагарі. Згодом Барадар став співзасновником Талібану.

Між тим Барадара вважали одним з головних військових стратегів угрупування. Він координував військові й терористичні операції бойовиків, а також відповідав за їхнє фінансування.

Окрім того, він був одним із найближчих соратників мулли Омара. За даними медіа, Абдула одружився з його сестрою.

У 2001 році війська США вторглися в Афганістан і повалили режим талібів. Тоді Барадар займав посаду заступника міністра оборони.

Після розгрому угрупування в Афганістані Барадар втік до Пакистану.

Раніше його називали прихильником примирення з Хамідом Карзаєм – афганським президентом, який прийшов до влади за підтримки США.

Однак у 2009 році в інтерв’ю Newsweek Барадар заявив, що таліби не складуть зброю, поки не доб’ються відходу американців з країни.

У 2010 році Барадара заарештували у Пакистані під час спільної операції ЦРУ і місцевих спецслужб.

#PPP Govt in 2010 had arrested #MullahBaradar from #Karachi by the SindhPolice who was released by the #PTI Govt two months after coming to power in 2018 Today he has arrived in #Kabul on a military plane for #Afghanistan takeover He head of the new #Taliban Govt.@AseefaBZ pic.twitter.com/ZghOW535LV

— Yasir Ali (@YasirAliPPP) August 15, 2021