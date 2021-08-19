Афганський президент-втікач Ашраф Гані перебуває у Об’єднаних Арабських Еміратах та перебуває там з усією своєю родиною.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

– ОАЕ вітали президента Ашрафа Гані і його сім’ю в країні з гуманітарних міркувань, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні стало відомо, що Ашраф Гані госпіталізований в Абу-Дабі.

У лікарні Ашраф Гані звернувся до свого народу у відеозверненні і заявив, що залишив країну для того, щоб уникнути катастрофи та кровопролиття.

– Якби я залишився в Кабулі, то став би свідком кровопролиття, – сказав президент-втікач.

Також президент спростував інформацію про те, що він виїхав з Афганістану із великою сумою грошей. Гані заявив, що проти нього готується якась змова, але пообіцяв згодом повернутись до країни.

– Якщо хто-небудь вам сказав: Президент вас продав і з власних фінансових інтересів і для порятунку своєї душі втік, – не вірте, – сказав Гані.

Ситуація в Афганістані

Угруповання Талібан захопило столицю Афганістану Кабул 15 серпня та проголосило там встановлення своєї влади.

Після цього президент із декількома топ-чиновниками залишив країну та зрікся влади.

Конфлікт із талібами загострився після того, як США вивели свої війська, які пробули в Афганістані 20 років. Американський уряд підтримував та фінансував уряд Ашрафа Гані.

Детальніше про конфлікт в Афганістані, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Al Jazeera, Ashraf Ghani, Міністерство закордонних справ ОАЕ