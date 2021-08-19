Журналісти BBC отримали секретний документ ООН у якому йдеться про те, що таліби почали “полювання” на людей, які співпрацювали з силами США чи НАТО.

У документі ООН міститься розвідна інформація від Норвезького центру глобального аналізу.

Згідно з нею, представники руху Талібан заарештовують тих, хто співпрацював з США та Альянсом, а також погрожують їхнім близьким.

– Таліби заарештовують і погрожують вбивством членам родин зазначених осіб, якщо вони не здадуться Талібану, – йдеться у документі ООН.

У особливій небезпеці перебувають люди, що працювали або працюють у збройних силах, поліції або інших правоохоронних органах.

– Талибан провел предварительное картирование лиц до того, как захватить все крупные города, – зазначається в ООН.

Ситуація в Афганістані

15 липня радикальний ісламський рух Талібан ввійшов у Кабул та захопив владу в Афганістані. Сьогодні стало відомо, що бойовикам вдалося захопити купу американської зброї на мільярди доларів та навіть гвинтокрили.

Сьогодні речник Талібану повідомив, що організація проголошує створення “Ісламського Емірату Афганістану”.

Рух Талібан діє за законами шаріату. Цей режим передбачає дуже жорсткі правила та фактичне позбавлення жінок усіх їх прав.

Детальніше про ідеологію талібів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.