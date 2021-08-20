Екс-президент Афганістану почав переговори з лідерами провінції, що не здалася талібам

Глава Вищої ради з національного примирення в Афганістані Абдулла Абдулла приїхав у Панджшер – єдину непідконтрольну талібам провінцію, що продовжує опір за призовом сина Панджшерського лева Ахмада Мосуда.

Разом із Абдуллою провінцію відвідав екс-президент Афганістану (2004-2014 рр.) Хамід Карзай.

– Ми розмовляли зі вченими-богословами, старійшинами і командирами провінції Панджшер, – написав Абдулла.

Деталі переговорів не наводяться.

Перед поїздкою в Панджшер обидва політика в Кабулі зустрічалися з функціонерами Талібану, в тому числі з Анасом Хакані, який в період правління Карзая-Гані за звинуваченням у тероризмі був засуджений до вищої міри покарання, але був звільнений із в’язниці відповідно до договору між США і рухом Талібан, що підписали в Досі в лютому 2020 року.

Ахмад Масуд – син колишнього лідера антіталібовской коаліції Ахмад Шаха Масуда, раніше заявив, що зібрав в Панджшері озброєний загін для захисту території провінції від вторгнення талібів.

Він особисто виступив на камеру із закликом до своїх прихильників збиратися в регіоні для організації опору.

До Масуду-молодшому приєднався колишній перший віце-президент Амрулла Салех, який оголосив себе після втечі з країни президента Ашрафа Гані єдиним законним главою держави і закликав народ Афганістану до опору загарбникам.

Підтвердження знаходження Салеха в Панджшері немає.